В ЕС создали новую систему мгновенного перевода денег

Шестнадцать финансовых учреждений из пяти стран Евросоюза заявили о создании новой системы мгновенного перевода платежей.

Об этом сообщает испанская международная финансовая группа BBVA.

"Сегодня группа из 16 крупнейших европейских банков из пяти стран (Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания) проложила путь к дальнейшему внедрению Европейской платежной инициативы (EPI)", - говорится в сообщении.

Система предназначена для осуществления мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P).

Авторы идеи отмечают, что система станет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам трансакций".

С помощью новой системы планируется проводить платежи в торговых точках и снятие наличных, а также международные переводы.

Также авторы добавляют, что необходимость такой системы показал кризис, связанный с коронавирусом.

Как отмечается, система, созданная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и европейскую цифровую стратегию.