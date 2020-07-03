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В ЕС создали новую систему мгновенного перевода денег
08:09 03.07.2020 |
Шестнадцать финансовых учреждений из пяти стран Евросоюза заявили о создании новой системы мгновенного перевода платежей.
Об этом сообщает испанская международная финансовая группа BBVA.
"Сегодня группа из 16 крупнейших европейских банков из пяти стран (Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды и Испания) проложила путь к дальнейшему внедрению Европейской платежной инициативы (EPI)", - говорится в сообщении.
Система предназначена для осуществления мгновенных платежей, включая переводы с карты на карту (P2P).
Авторы идеи отмечают, что система станет "новым стандартом платежей для европейских потребителей и коммерсантов по всем типам трансакций".
С помощью новой системы планируется проводить платежи в торговых точках и снятие наличных, а также международные переводы.
Также авторы добавляют, что необходимость такой системы показал кризис, связанный с коронавирусом.
Как отмечается, система, созданная в рамках EPI, позволит снять некоторые ограничения, укрепить единый рынок и европейскую цифровую стратегию.
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