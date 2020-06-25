Финансовые новости
- |
- 25.06.20
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банки успешно прошли первый этап коронакризиса - НБУ
07:53 25.06.2020 |
Банковский сектор Украины успешно прошел первый этап коронакризиса, но должен подготовиться к негативным среднесрочным последствиям.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
"Украинский банковский сектор вошел в спровоцированный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности. Благодаря очищению банковского сектора, внедрению международно признанных требований к капиталу и ликвидности, регулярному стресс-тестированию и внедрению других мер для повышения надежности сектора новый кризис не привел к сбоям в работе банковской системы", - говорится в сообщении.
В Нацбанке напомнили, что банковские услуги предоставлялись непрерывно, вкладчики постоянно имели доступ к своим счетам, банки обеспечили безопасность работы сети. Отток вкладов продолжался чуть больше недели, а затем возобновился рост депозитов.
При этом качество корпоративного кредитного портфеля банков на начало развертывания коронакризиса было лучшим за последнее десятилетие.
Однако финансовая система должна быть готова к реализации негативных последствий карантинных ограничений в среднесрочной перспективе, отметили в Нацбанке.
Чтобы оценить влияние нынешнего кризиса на банки, НБУ провел экспресс-стресс-тестирование. Оценено влияние на капитал 26 крупных банков макроэкономического сценария, что немного хуже, чем текущий прогноз НБУ, опубликованный в апрельском Инфляционном отчете.
"Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису. В то же время было выявлено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности основного капитала, из них два - государственные. Это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем", - отметили в НБУ.
Учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска во время текущего кризиса находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора.
Экспресс-стресс-тест банков свидетельствует, что большинство банков сохранят финансовую устойчивость, несмотря на кризис, подытожили в Нацбанке.
Как сообщалось, в макроэкономическом прогнозе к Инфляционному отчету за апрель 2020 года Нацбанк предполагал, что реальный ВВП Украины в 2020 году снизится на 5%, инфляция будет на уровне 6%, рост номинальной зарплаты составит 4,3%, а безработицы - 9,5% по шкале МОТ. При этом дефицит сводного бюджета Украины оценивался в 8% ВВП.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Рабочая баба» и «некачественные дети»: К чему прибегают «слуги», чтобы, несмотря на зашквары, держаться на плаву
ТОП-НОВОСТИ
|Флот России в Крыму: Как украинский МИД подыграл Путину
|Макроэкономическая стабильность против экономического роста. Как манипулируют, атакуя Нацбанк
|Антиреформы на марше. Чем занимается команда Зеленского
|Томос или «термос». Как Филарет помогает власти посадить Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара слабо меняется 25 июня на опасениях за восстановление мировой экономики
|Биржи АТР 25 июня снижаются на опасениях за восстановление экономики
|НБУ не будет отменять результаты конкурса на должность председателя правления Ощадбанка
|Банки успешно прошли первый этап коронакризиса - НБУ
|Фондовые индексы США 24 июня снизились в среду на фоне новых вспышек коронавируса
|НБУ ожидает роста цен на первичном рынке жилья
Это интересно
|Mercedes-Benz и Nvidia создадут автомобильные суперкомпьютеры
|Самый маленький в мире мини-ПК Chuwi LarkBox взорвал Indiegogo
|Почему Volvo не позволяют разгоняться быстрее 180 км/ч
|Владельцы патентов на OLED пытаются заблокировать продажи Samsung Galaxy
|Facebook купила знаменитую игровую студию Ready at Dawn
|Немецкая компания Wirecard «потеряла» почти 2 млрд евро
|Специалистами Honeywell создан самый производительный квантовый компьютер