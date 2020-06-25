Банки успешно прошли первый этап коронакризиса - НБУ

Банковский сектор Украины успешно прошел первый этап коронакризиса, но должен подготовиться к негативным среднесрочным последствиям.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Украинский банковский сектор вошел в спровоцированный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности. Благодаря очищению банковского сектора, внедрению международно признанных требований к капиталу и ликвидности, регулярному стресс-тестированию и внедрению других мер для повышения надежности сектора новый кризис не привел к сбоям в работе банковской системы", - говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что банковские услуги предоставлялись непрерывно, вкладчики постоянно имели доступ к своим счетам, банки обеспечили безопасность работы сети. Отток вкладов продолжался чуть больше недели, а затем возобновился рост депозитов.

При этом качество корпоративного кредитного портфеля банков на начало развертывания коронакризиса было лучшим за последнее десятилетие.

Однако финансовая система должна быть готова к реализации негативных последствий карантинных ограничений в среднесрочной перспективе, отметили в Нацбанке.

Чтобы оценить влияние нынешнего кризиса на банки, НБУ провел экспресс-стресс-тестирование. Оценено влияние на капитал 26 крупных банков макроэкономического сценария, что немного хуже, чем текущий прогноз НБУ, опубликованный в апрельском Инфляционном отчете.

"Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису. В то же время было выявлено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности основного капитала, из них два - государственные. Это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем", - отметили в НБУ.

Учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска во время текущего кризиса находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора.

Экспресс-стресс-тест банков свидетельствует, что большинство банков сохранят финансовую устойчивость, несмотря на кризис, подытожили в Нацбанке.

Как сообщалось, в макроэкономическом прогнозе к Инфляционному отчету за апрель 2020 года Нацбанк предполагал, что реальный ВВП Украины в 2020 году снизится на 5%, инфляция будет на уровне 6%, рост номинальной зарплаты составит 4,3%, а безработицы - 9,5% по шкале МОТ. При этом дефицит сводного бюджета Украины оценивался в 8% ВВП.