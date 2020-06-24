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НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски достаточности капитала, из них 2 государственных
14:59 24.06.2020 |
Национальный банк провел экспресс-стресс-тест по стабильности банков, по результатам которых 7 частных и 2 государственных банка показали риски достаточности капитала.В тестировании НБУ закладывал условия, жестче чем в макропрогнозе на год.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время отчета о финансовой стабильности.
"Сейчас мы провели экспресс-стресс-тест и условия, которые мы заложили, были жестче чем наш макроэкономический прогноз.
Мы увидели 9 банков, которые имеют определенные риски по соблюдению нормативов капитала.
...Значит ли это, что эти банки несут угрозу финансовой стабильности? Нет. 2 из них госбанка и государство гарантирует их платежеспособность.
Доля остальных 7 банков в банковском секторе менее 5%, поэтому мы не ожидаем каких-то потрясений", - сообщает Рожкова.
Также она призвала все банки реально оценивать свои активы, признавать убытки и вовремя формировать резервы, а также временно не выплачивать дивиденды
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