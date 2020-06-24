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Нацбанк определил критерии отбора аудиторских фирм
12:43 24.06.2020 |
Национальный банк Украины определил критерии к отбору международно признанной аудиторской фирмы, которую будет привлекать суд при рассмотрении дел о денежной компенсации экс-акционерам выведенного с рынка банка.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ от 13 мая 2020 года. Закон требует от Национального банка установить критерии к аудиторской фирме, которую определяет суд для проведения оценки финансово хозяйственной деятельности банка и определения стоимости акций с целью определения наличия/отсутствия вреда, причиненного участнику (участникам) банка", - говорится в сообщении.
Утвержденные Нацбанком критерии базируются на таких требованиях к аудиторской фирме:
наличие права на осуществление аудита финансовой отчетности банка;
принадлежность к международной аудиторской сети, которая входит в рейтинг крупнейших аудиторских сетей по объему годового дохода, опубликованного международными профессиональными изданиями "Accountancy Age" или "International Accounting Bulletin";
наличие достаточного практического опыта проведения аудита банка и опыта оценочной деятельности у партнера аудиторской фирмы по оценке, входящей в ту же международную сеть;
отсутствие у аудиторской фирмы или партнера по оценке любых взысканий за нарушение аудиторской и соответственно оценочной деятельности (в течение последних трех лет до дня определения судом аудиторской фирмы для проведения оценки финансово-хозяйственной деятельности банка и определения стоимости акций).
Критерии утверждены постановлением правления Национального банка №80 от 22 июня 2020 года, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Как сообщалось, закон об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№590-IX) определяет процедуру получения компенсации бывшими владельцами выведенных с рынка банков. Если акционер банка докажет незаконность решения Национального банка, он имеет право на компенсацию убытков. Размер компенсации определяется международно признанной аудиторской фирмой, которая осуществит оценивание финансово-хозяйственной деятельности банка и определит стоимость его акций.
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