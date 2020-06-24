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НБУ обновил порядок применения мер воздействия к банкам
12:41 24.06.2020 |
Национальный банк Украины с 23 июня 2020 года обновляет порядок применения мер воздействия к банкам.Также уточняются критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Отныне перед применением меры воздействия Национальный банк будет приглашать представителя банка на заседание правления или Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем. В ходе заседания представитель банка сможет дать объяснения или выразить возражение относительно меры воздействия. Результаты рассмотрения объяснений и возражений будут учитываться при принятии окончательного решения правлением Национального банка по применению меры воздействия", - говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что такой подход предоставит банкам дополнительные возможности для отстаивания собственной позиции.
Кроме того, в решении Национального банка о применении меры воздействия появится новый пункт: оценки и выводы. Решение также будет содержать объяснение адекватности применения меры воздействия. Такие нововведения повысят прозрачность принятия решений Национального банка по применению мер воздействия и будут способствовать лучшему пониманию рынком регуляторной политики Национального банка.
Национальный банк также уточнил критерии отнесения банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Так, если между владельцами существенного участия в банке есть противоречия, и это вредит его деятельности, банк будет признан проблемным.
Указанные изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия (далее - Положение) предусмотрены постановлением правления Национального банка от 22 июня 2020 года №79, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Национальный банк внес эти изменения в Положение, чтобы привести его в соответствие с нормами закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 590-ІХ). Верховная Рада приняла этот закон 13 мая 2020 года, а 25 мая он вступил в силу. Закон позволяет завершить процедуру вывода с рынка неплатежеспособных банков и определяет процедуру получения компенсаций бывшими владельцами выведенных с рынка банков, совершенствует процедуру принятия решений Национальным банком, что позволяет выявлять проблемность банков на ранних стадиях. Кроме того, он расширяет механизмы возможного участия государства в выводе банка с рынка.
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