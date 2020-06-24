Коммерческая модель использования системы BankID заработает с 1 июля - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) запустит коммерческую модель использования системы электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID НБУ 1 июля, сообщила пресс-служба НБУ в среду.

"С 1 июля 2020 заработает модель коммерческого использования системы, которая позволит банкам-идентификаторам получать плату от абонентов, предоставляющих услуги (банковские, финансовые или коммерческие) за каждую успешную идентификацию пользователя в размере 20 грн", – уточняет регулятор.

Отмечается, что административные и государственные услуги не будут тарифицироваться, а для пользователей услуги системы останутся бесплатными.

Согласно данным НБУ, количество электронных идентификаций в системе BankID НБУ за первые пять месяцев 2020 года составило 1,5 млн, что в пять раз больше, чем за 12 месяцев 2019 года (300 тыс.).

"Наиболее популярными в системе пока является получение услуг в мобильном приложении "Дия", а также заказ административных справок", – добавил НБУ.

Кроме того, центробанк анонсировал появление в системе BankID НБУ новой функции – удаленного открытия банковских счетов, без визитов в банковское отделение и личных встреч с агентами банка.

Сообщается также, что центробанк запустил на своем сайте электронную страницу, где собрал всю актуальную информацию о BankID: для чего она создана, преимущества ее использования, какие услуги могут получать пользователи, используя эту систему, и как абонентам присоединиться к ней.

Регулятор напомнил, что с начала 2020 года к системе присоединилось семь банков и девять небанковских участников - поставщиков услуг.

Как сообщалось по состоянию на 15 июня, участниками BankID являлись 18 финучреждений: ПриватБанк, "Альянс", "Форвард", ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк, ОТП Банк, Аккордбанк (все - Киев), Мотор-Банк (Запорожье), "Восток", Радабанк, банк "Конкорд", А-Банк (все - Днепр), Кредобанк, Идея Банк (оба - Львов), "Пивденный" (Одесса), Асвио Банк (Чернигов) и виртуальный monobank.

BankID НБУ открывает доступ к услугам более 40 государственных и общественных учреждений, в том числе Единого государственного портала административных услуг, Государственной миграционной службы, Центра предоставления админуслуг, онлайн-сервиса государственных услуг "Дия" и Единой системы местных петиций.

Система НБУ BankID предоставляет пользователям возможность проходить верификацию удаленно, чтобы дистанционно получить доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам.