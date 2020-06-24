«ПриватБанк» разрешил оплачивать покупки другой картой при нехватке денег на основной





ПриватБанк первым в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает средств.

Теперь, если при оплате товара через терминал на кассе не хватает денег на карте, не нужно искать другую карту или доставать наличные. POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других картах клиента, и предложат завершить покупку.

Для этого нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату. В качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена в Приват24.