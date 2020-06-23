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Доля отечественных поставщиков вооружения в ВСУ возрастет до 90%
17:02 22.06.2020 |
Во время закупок доля отечественных поставщиков вооружения и военной техники в ближайшие три года вырастет почти до 90%.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, информирует пресс-служба Минобороны.
«Согласно основным показателям Государственного оборонного заказа в 2020, 2021, 2022 годах доля украинских поставщиков составит почти 90%. Закупки по импорту составят около 10%», - сообщил заместитель министра.
Относительно закупки высокотехнологичного вооружения, Миронюк сообщил, что планируется закупка ракет типа "Вильха" к РСЗО "Смерч", современных высокоточных противотанковых средств, новейших средств поражения термобарического действия, роботизированных машин разминирования, беспилотных авиационных комплексов различного назначения, современных цифровых средств связи и радиоэлектронной борьбы, противокорабельного ракетного комплекса наземного базирования "Нептун", береговых радиолокационных станций наблюдения за надводной обстановкой СР-210 "Дельта", загоризонтных радиоэлектронных средств обнаружения и целеуказания "Минерал-У".
Кроме того, Миронюк сообщил об увеличении финансирования на выполнение опытно-конструкторских работ. «Согласно основным показателям Государственного оборонного заказа в 2020 году на выполнение опытно-конструкторских работ будет направлено 1,7 млрд грн. Это 6,5% от общего финансирования Государственного оборонного заказа, в том числе направленные на создание в первую очередь высокотехнологичных систем и роботизированных комплексов различного назначения», - сообщил заместитель министра.
Он также отметил, что сейчас рассматривается целесообразность открытия нескольких новых опытно-конструкторских работ.
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