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Система электронных платежей Нацбанка заработает в новом режиме
23:33 19.06.2020 |
Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины заработает в режиме 23/7 с 3 августа.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
"Система электронных платежей Национального банка Украины (далее - СЭП) переходит на расширенный регламент работы с 03 августа 2020 года", - говорится в сообщении.
В Нацбанке объяснили, что система будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7). Такая новация даст возможность проводить чувствительные к времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов, отметил регулятор.
Соответствующее решение №408 от 18 июня 2020 года приняло Правление Национального банка Украины.
Как сообщалось, предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина. Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим.
Однако на сегодня в Украине введено адаптивную модель карантина. Поэтому Нацбанк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли прогнозировать и оптимально планировать свою деятельность.
В то же время выполнение банками межбанковского перевода средств через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией, напомнили в НБУ. Банки самостоятельно будут принимать решение о времени начала и окончания работы в СЭП, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
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