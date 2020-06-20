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Нацбанк снизил требования к капиталу банков в 2,5 раза
23:16 19.06.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн.
Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №77 от 18 июня, которое вступает в силу 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В НБУ напомнили, что такое решение основывается на принятых Верховной Радой в мае изменениях в закон "О банках и банковской деятельности", которым минимальный размер уставного капитала для банков снижена с 500 млн грн до 200 млн грн.
Кроме того, постановлением №77 Национальный банк также признал утратившими силу специальные требования к банкам-управляющим фондами финансирования строительства.
"Это связано с тем, что согласно закону №79-IX с 1 июля полномочия по регулированию и надзору за деятельностью банков в части управления фондами финансирования строительства передаются Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - отмечается в сообщении.
Напомним, утвержденный график повышения минимального капитала банков был предусмотрен до 2024 года: в 2020 банки должны были увеличить капитал до 300 млн, через два года - до 400 млн и еще через два года - до 500 млн грн.
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