В НБУ рассказали, как будут работать банки на День Конституции

Уже через 10 дней, 28 июня украинцы отмечают один из самых важных праздников в истории Украины - День Конституции, в честь которого в стране будут отдыхать три дня. В Национальном банке Украины напомнили, как будет работать банковская система в эти дни. Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры, передают Українські Новини.

В НБУ сообщили, что банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.

Поэтому, согласно сообщению, 29 июня, в понедельник, банковская система в Украине не будет работать.