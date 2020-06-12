НБУ проверит качество активов банков после преодоления кризиса – меморандум МВФ

Нацбанк Украины намерен провести проверку качества активов банков после преодоления кризиса, которая предоставит более полную информацию о размере дефицита капитала, говорится в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду (МВФ), обнародованному в четверг.

Согласно ему, также будут приняты меры надзора в отношении банков с недостаточной капитализацией, которые не выполнят уже разработанные ими планы восстановления коэффициентов достаточности капитала.

Кроме того, после преодоления кризиса и возвращения экономики на путь устойчивого роста, планируется возобновление усилий по приведению норм капитала банков в соответствие с международными стандартами.

В документе также указывается, что Украина намерена к концу октября 2020 года принять поправки к закону о банковской деятельности, разработанные совместно с представителями МВФ и Всемирного банка (ВБ), с целью устранения пробелов в корпоративном управлении банков с Базельской конвенцией 2015 года.

Поправками также планируется внедрить буферы сохранения капитала и доработать положения о новой структуре капитала в соответствии с Базельскими стандартами.

Кроме того, внесением соответствующих поправок правительство намерено предоставить НБУ юридические полномочия для калибровки требований к капиталу ликвидности на основе оценки степени риска банка, а также усилить требования к лицензированию и к акционерам.