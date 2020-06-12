Украина до июля утвердит планы сокращения госбанками NPL и подготовит до октября Ощадбанк к вхождению ЕБРР - меморандум МВФ

Украина намерена активизировать работу по решению проблемы высокого уровня унаследованных проблемных кредитов (NPL) в госбанках и утвердить планы их сокращения до июля этого года, говорится в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду (МВФ), обнародованному в четверг.

"Мы позаботимся о том, чтобы государственные банки разработали срочные и надежные планы по сокращению проблемных кредитов в соответствии с постановлением Нацбанка Украины (НБУ) по проблемным активам", - говорится в документе.

Согласно ему, утверждение этих планов акционером, НБУ и Советом финансовой стабильности является структурным маяком на конец июня 2020 года.

Уточняется, что реализация этих планов будет подлежать ежеквартальному мониторингу со стороны Совета по финстабильности (СФС) и НБУ и станет частью ежегодных КРI банков.

В меморандуме также указывается, что правительство намерено заключить с госбанками соглашения об обеспечении их деятельности без политического вмешательства, а Минфин наймет персонал в подразделение, отвечающее за управление пакетами акций госбанков.

Кроме того, планируется обеспечить осуществление всех требований и условий вхождения ЕБРР в капитал Ощадбанка до октября 2020 года.

В меморандуме также отмечается, что правительство намерено создать рабочую группу для выявления препятствий банковскому кредитованию, которая сформулирует свои рекомендации и предложения относительно законодательных изменений к концу июня 2020 года.