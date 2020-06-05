Нацбанк на год отсрочил наказание банков и банковских групп за некоторые нарушения

Национальный банк ввел новые меры по поддержке банковского сектора в условиях коронакризиса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, до июня 2021 года регулятор не будет применять к банкам и банковским группам меры воздействия за нарушение требований достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанным с инвестором по субординированному долгу лицами.

В НБУ предупреждают, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного влияния карантина на показатели деятельности банка или банковской группы. Однако решение не будет распространяться на банки, которые вопреки рекомендации Нацбанка распределили прибыль за 2019 год, выплатив дивиденды.

В НБУ отмечают, что пока сохраняется неопределенность относительно продолжительности карантина и сроков, необходимых бизнесу для восстановления деятельности и надлежащего обслуживания кредитов. "Учитывая это, принятие постановления будет способствовать активной работе банков с заемщиками по поиску приемлемых путей урегулирования задолженности", - отметила первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

При этом регулятор продолжит постоянный надзор за устранением банками и банковскими группами нарушений. А нарушители в течение 30 календарных дней со дня нарушения должны подавать Нацбанку план действий по их устранению или программу капитализации, и ежемесячно подавать отчеты о ее выполнении.

Кроме того, в процессе устранения нарушений банк обязан соблюдать установленные ограничения в деятельности. В частности это касается операций со связанными лицами, распределения капитала, выплаты дополнительных вознаграждений топ-менеджменту и тому подобное.

Антикризисные меры утверждены постановлением НБУ от 4 июня №73, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​официального опубликования, и действует до 1 июня 2021 года.