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В НБУ рассказали, по какому графику будут работать на Троицу
08:14 04.06.2020 |
Уже через три дня в Украине отмечают День Святой Троицы, благодаря которому украинцев ждет дополнительный выходной. В Национальном банке Украины напомнили, как будет работать банковская система в эти дни. Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры, передают Українські Новини.
В НБУ сообщили, что банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.
Поэтому, согласно сообщению, 8 июня, в понедельник, банковская система в Украине не будет работать.
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