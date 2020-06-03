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Как мошенники зарабатывают на коронавирусе
16:56 03.06.2020 |
Пока весь мир борется с коронавирусом, мошенники наживаются на наивности порядочных граждан. Узнайте о популярных мошеннических схемах, связанных с пандемией в марте - мае 2020 года, чтобы не дать обмануть себя и близких.
Звонки и письма из банков и микрофинансовых организаций
Некоторые люди, оформившие кредит до карантина, получили звонки или письма от мошенников. Последние, под видом работников финансовой организации просили подтвердить персональные данные заемщика. Они объясняли это работой сервиса в специальном режиме, который требует обновить информацию о клиенте по телефону или в письме.
Правильным действием в такой ситуации было бы - незамедлительно обратиться в финансовую организацию, где был взят банковский или кредит онлайн на карту, по официальным каналам связи. Так клиент обезопасит себя от действий злоумышленников.
Зато мошенник, получив такие данные, откроет себе доступ к счетам пользователя и сможет украсть с них деньги.
Звонки с просьбой помочь близкому человеку, попавшему в больницу
Согласно отчету о преступлениях в сети Интернет от Департамента Киберполиции Украины за март - май 2020г., мошенники, в период пандемии, увеличили количество звонков и SMS от имени родственников, попавших в больницу с подозрением на коронавирус.
Злоумышленник чаще представляется врачом и рассказывает, что обзванивает всю родню по поручению "госпитализированного", и просит перечислить деньги на его (мошенника) карту, чтобы он мог лично договориться о лучших условиях или купить все необходимое для лечения, со скидкой.
Чтобы не дать себя обмануть, лучше узнать у злоумышленника больше информации:
После, лучше перезвонить в больницу и проверить полученную информацию. Даже если она совпадает, правильнее будет самостоятельно посетить медицинское учреждение и расспросить врачей о состоянии близкого человека.
Также, если сумма нужна срочно, а на карте ее нет, можно посоветовать родным оформить микрокредит и за 15 минут решить все финансовые вопросы.
5 советов, не дать себя обмануть мошенникам в пандемию
Мошеннических схем, которые прямо сейчас работают в Украине очень много. И, чтобы не дать себя обмануть, нужно придерживаться советов:
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