Как мошенники зарабатывают на коронавирусе

Пока весь мир борется с коронавирусом, мошенники наживаются на наивности порядочных граждан. Узнайте о популярных мошеннических схемах, связанных с пандемией в марте - мае 2020 года, чтобы не дать обмануть себя и близких.





Звонки и письма из банков и микрофинансовых организаций

Некоторые люди, оформившие кредит до карантина, получили звонки или письма от мошенников. Последние, под видом работников финансовой организации просили подтвердить персональные данные заемщика. Они объясняли это работой сервиса в специальном режиме, который требует обновить информацию о клиенте по телефону или в письме.

Правильным действием в такой ситуации было бы - незамедлительно обратиться в финансовую организацию, где был взят банковский или кредит онлайн на карту, по официальным каналам связи. Так клиент обезопасит себя от действий злоумышленников.

Зато мошенник, получив такие данные, откроет себе доступ к счетам пользователя и сможет украсть с них деньги.





Звонки с просьбой помочь близкому человеку, попавшему в больницу

Согласно отчету о преступлениях в сети Интернет от Департамента Киберполиции Украины за март - май 2020г., мошенники, в период пандемии, увеличили количество звонков и SMS от имени родственников, попавших в больницу с подозрением на коронавирус.

Злоумышленник чаще представляется врачом и рассказывает, что обзванивает всю родню по поручению "госпитализированного", и просит перечислить деньги на его (мошенника) карту, чтобы он мог лично договориться о лучших условиях или купить все необходимое для лечения, со скидкой.

Чтобы не дать себя обмануть, лучше узнать у злоумышленника больше информации:

в какой больнице госпитализирован родственник;

в каком отделении находится;

телефон лечащего врача.

После, лучше перезвонить в больницу и проверить полученную информацию. Даже если она совпадает, правильнее будет самостоятельно посетить медицинское учреждение и расспросить врачей о состоянии близкого человека.

Также, если сумма нужна срочно, а на карте ее нет, можно посоветовать родным оформить микрокредит и за 15 минут решить все финансовые вопросы.

5 советов, не дать себя обмануть мошенникам в пандемию

Мошеннических схем, которые прямо сейчас работают в Украине очень много. И, чтобы не дать себя обмануть, нужно придерживаться советов:

если вам звонит незнакомец, с просьбой помочь родственнику, попробуйте сначала дозвониться до этого близкого человека, чтобы проверить, нужна ли ему помощь;

не оставляйте свои персональные данные на непроверенных сайтах;

не перезванивайте по номерам телефонов из СМС-сообщений, сообщающих о выигрышах или проведении сомнительных оплат;

передавайте свои персональные данные в финансовую организацию только по официальным каналам - так они будут максимально защищены и не попадут к мошенникам;

если вы подозреваете, что платежные данные стали известны злоумышленникам - заблокируйте счета и обратитесь в полицию.