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Судебное блокирование работы банков хотят запретить
12:40 02.06.2020 |
Банки не должны становиться мишенью при перераспределении активов.
Такую точку зрения высказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.
«Что произошло с Проминвестом? Была принудительная продажа акций на бирже, результаты которой заблокированы решением суда. Этим же решением ПИБу запрещено выполнять целый ряд операций, в том числе тех, которые необходимо провести для сдачи банковской лицензии. Первый и самый главный шаг они сделали - рассчитались с вкладчиками. Как только в судах будут сняты запреты, банк продолжит сворачиваться», - говорит топ-менеджер НБУ.
Катерина Рожкова рассказала, что представители НБУ обсуждали с депутатами профильного комитета необходимость выведения финансовых институтов из-под такого удара.
«У разных людей могут быть разного рода претензии, но нельзя позволять решениями судов блокировать деятельность банка. Ведь фактически это является убийством кредитного учреждения. Хорошо, что ПИБ расплатился с вкладчиками, поэтому решение суда на нем негативно не сказывается, но если предположить, что подобная негативная практика будет регулярно использоваться по отношению к работающим банкам, это может привести к негативным последствиям для банковской системы и финстабильности в целом», - считает она.
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