НБУ констатирует стабильность на банковском рынке

В мае объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"На банковском рынке сохраняется стабильность. В мае объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились. Более того, гривневые средства населения в мае превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. Всего за этот месяц они выросли на 1,8%, в частности на минувшей неделе рост составлял 0,2%", - говорится в сообщении.

Темпы оттока валютных средств остаются ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. И впервые с марта не происходит отток срочных валютных депозитов.

В мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, заметнее всего по краткосрочным депозитам. В целом ставки по гривневым кредитам бизнеса и срочным депозитам населения достигли самого низкого уровня с начала года, а ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли.

Вместе с тем, постепенно восстанавливается спрос на потребительские кредиты: количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень.

Понемногу активизируются и банки - ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.

Как и ранее, участники банковского рынка продолжают со значительным запасом выполнять требования по коэффициенту покрытия ликвидности LCR, установленные на уровне 100% и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами.