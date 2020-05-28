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НБУ констатирует стабильность на банковском рынке
11:49 28.05.2020 |
В мае объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
"На банковском рынке сохраняется стабильность. В мае объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения практически не изменились. Более того, гривневые средства населения в мае превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. Всего за этот месяц они выросли на 1,8%, в частности на минувшей неделе рост составлял 0,2%", - говорится в сообщении.
Темпы оттока валютных средств остаются ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов. И впервые с марта не происходит отток срочных валютных депозитов.
В мае стоимость новых срочных гривневых вкладов продолжала снижаться, как и раньше, заметнее всего по краткосрочным депозитам. В целом ставки по гривневым кредитам бизнеса и срочным депозитам населения достигли самого низкого уровня с начала года, а ставки по валютным вкладам в мае незначительно выросли.
Вместе с тем, постепенно восстанавливается спрос на потребительские кредиты: количество визитов на сайты банков возвращается на докризисный уровень.
Понемногу активизируются и банки - ослабление карантинных ограничений позволило банкам увеличить долю работающих банкоматов до 97%, а отделений - до 87%.
Как и ранее, участники банковского рынка продолжают со значительным запасом выполнять требования по коэффициенту покрытия ликвидности LCR, установленные на уровне 100% и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами.
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