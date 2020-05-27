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Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом
12:05 27.05.2020 |
Компания Google запустила тестирование новой функции своего голосового помощника Google Assistant в виде пилотной программы, доступной небольшому количеству пользователей.
Представитель компании подтвердил ресурсу AndroidPolice, что это новая функциональность, которая призвана помочь совершать безопасные покупки с помощью умных колонок и дисплеев. На настоящий момент такой метод ограничен для покупок в приложениях через Google Play, а также для заказов в ресторанах.
На официальной странице поддержки Google Assistant описывается, как активировать функцию Voice Match в голосовом помощнике. С её помощью можно совершать покупки, проходя верификацию и подтверждая платёж только с помощью голоса. Ранее такое подтверждение можно было дать с помощью отпечатка пальца или с распознованием лица.
Одна умная колонка сможет распознавать голоса нескольких пользователей и позволит им совершать покупки с помощью Voice Match.
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