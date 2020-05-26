Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуры согласования в сфере лицензирования банков, в частности, подходы к мониторингу финансового состояния юридических лиц и имущественного положения физических лиц - владельцев существенного участия в банке, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ от 25 мая 2020 №66 "Об утверждении изменений в Положение о лицензировании банков", которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 27 мая 2020 года.

Согласно документу, Нацбанк уменьшил объем информации, которую ежегодно должен предоставлять владелец существенного участия в банке. В частности, отныне до 1 февраля такие физлица должны будут подавать письменное заверение об отсутствии оснований для ухудшения имущественного положения или признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным положением о лицензировании банков.

Таким образом, в 2020 году владельцы существенного участия в банках не будут подавать предусмотренные положением документы в пределах их ежегодной оценки финансового или имущественного положения, отметил НБУ.

Согласно документу, теперь для признания удовлетворительного финансового или имущественного положения юрлицам достаточно не иметь признаков неудовлетворительного финансового состояния, а физлицам - сохранять платежеспособность.

"Национальный банк также разработал формы документов для расчета размера собственных средств и анализа финансового состояния юридического лица, проводимых аудитором или консультантом. Такой подход будет способствовать внедрению единых стандартов", - говорится в сообщении.

Упомянутые формы документов будут размещены на веб-сайте НБУ.

Помимо того регулятор уточнил порядок согласования руководителей банков и информирование об открытии обособленного подразделения. "Нововведения будут способствовать уменьшению технических процедур и осуществлению углубленного анализа процессов", - полагает центробанк.

Кроме того, Нацбанк обновил методику оценки финансового или имущественного состояния владельцев существенного участия, что, по мнению регулятора, будет способствовать улучшению сущностного анализа при осуществлении указанных процедур.

НБУ также уточнил порядок согласования руководителей банков и руководителей подразделения внутреннего аудита. Так, регулятор сможет не проводить тестирование кандидатов, если на протяжении года он уже проводил их тестирование для согласования на равнозначных должностях в том же или другом банке.

Вместе с тем, если кандидату было отказано в согласовании на должность руководителя банка или руководителя подразделения внутреннего аудита по результатам проведенного тестирования, повторное назначение на должность в этом или другом банке возможно не ранее, чем через шесть месяцев.

Кроме того, Нацбанк уточнил порядок информирования банком об открытии обособленного подразделения и сократил перечень необходимых для этого документов. В частности, теперь банкам нужно подавать регулятору только экономическое обоснование открытия обособленного подразделения. "Это будет способствовать уменьшению документооборота и ускорению процесса регистрации структурных подразделений", - отмечает НБУ.