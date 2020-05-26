НБУ планирует разрешить небанковсикм финучреждениям передавать полномочия по приему наличных

Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать одно другому полномочия по осуществлению операций приема наличных после заключения соответствующего договора, сообщила пресс-служба НБУ во вторник.

Соответствующие изменения содержаться в проекте постановления правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 12 февраля 2013 № 42", которое обнародовано на сайте регулятора и предлагается для общественного обсуждения до 26 июня.

Согласно документу, разрешение будет распространяться на небанковские финучреждения, которые имеют лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и являются платежными организациями или участниками платежной системы.

"Такое новшество в порядке осуществления операций по приему наличных в гривнях для дальнейшего их перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям - выбирать удобные для них пункты обслуживания", - отметил центробанк.