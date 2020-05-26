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НБУ планирует разрешить небанковсикм финучреждениям передавать полномочия по приему наличных
19:01 26.05.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать одно другому полномочия по осуществлению операций приема наличных после заключения соответствующего договора, сообщила пресс-служба НБУ во вторник.
Соответствующие изменения содержаться в проекте постановления правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 12 февраля 2013 № 42", которое обнародовано на сайте регулятора и предлагается для общественного обсуждения до 26 июня.
Согласно документу, разрешение будет распространяться на небанковские финучреждения, которые имеют лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и являются платежными организациями или участниками платежной системы.
"Такое новшество в порядке осуществления операций по приему наличных в гривнях для дальнейшего их перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям - выбирать удобные для них пункты обслуживания", - отметил центробанк.
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