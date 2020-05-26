НБУ проработает функцию аутсорсинга в финмониторинге в течение года

Национальный банк Украины (НБУ) работает над внедрением в течение года функции аутсорсинга в системе финансового мониторинга, сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Аутсорс будет. Вопрос создать правильные регуляции для этого рынка...Я не думаю, что это произойдет завтра, но через год это уже будет возможно и очень популярно", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии в Центре экономической стратегии.

По ее словам, заданием регулятора является разработка требований участникам финмониторинга, в том числе к качеству данных.

Кроме того, НБУ необходимо проработать вопросы сохранения информации и защиты персональных данных, а также определить ответственность участников, добавила Рожкова.

