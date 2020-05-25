НБУ разъяснил порядок действий граждан в случае нарушения их прав со стороны финучреждений

Национальный банк Украины (НБУ) разъяснил порядок действий в случае нарушения прав граждан финучреждением, в частности, указал каналы связи и объяснил процедуру обращения в НБУ, говорится на сайте регулятора в понедельник.

Согласно ему, прежде всего пострадавшая сторона должна обратиться непосредственно в банк. В случае отсутствия реакции банка на обжалование нужно обращаться в НБУ, говорится в сообщении.

Регулятор призывает воспользоваться для обращения одним из дистанционных каналов, в частности отправить специальную форму на электронную почту nbu@bank.gov.ua, позвонить по номеру 0 800 505 240 или отправить письмо по адресу 01601, г. Киев, ул. Институтская, 9.

Согласно сообщению, в обращении нужно указать ФИО, место проживания и e-mail, а также объяснить суть вопроса, предложения или жалобы.

"Национальный банк не рассматривает анонимные обращением без имени автора и указания места его проживания. Вопрос вне компетенции НБУ мы пересылаем к ответственному государственного органа и обязательно сообщаем об этом человеке. Если гражданин не указал достаточно информации, мы возвращаем обращения и просим уточнить данные", – говорится в сообщении.

Также центробанк не рассматривает повторное обращение по тому же вопросу, если первое обращение было решено.

Согласно НБУ, ответ на обращение будет предоставлен в течение 30 дней, если центробанку не потребуется дополнительное изучение или проверка обращения. В противном случае рассмотрение может затянуться до 45 дней, о чем заявителя предупредят в обязательном порядке.

В ближайшее время подать обращение можно будет также на сайте Нацбанка.