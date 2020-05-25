Финансовые новости
- |
- 25.05.20
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Публикация оценок SREP по каждому банку отложена
14:52 25.05.2020 |
Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.
«Мы планировали со следующего года сделать банковские оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process. - Ред.) публичными. Но ввиду сложившейся ситуации, возможно, отложим до 2022 года», - сказала Катерина Рожкова.
С начала действия карантина НБУ отложил исполнение банками ряда требований, которые нуждаются в присутствии работников банков на рабочих местах, в частности о введении части IT-решений для системы управления рисками и процесса управления неработающими активами, стресс-тестирования, оценка SREP.
При этом по итогам 2018 года более 20 из 40 средних и небольших банков получили неудовлетворительную оценку в рамках SREP.
Основной проблемой для небольших банков было отсутствие стратегии развития и нежизнеспособность бизнес-модели. Кроме того, «слабым местом» оставался источник средств для поддержания капитала банка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин Шмыгаля затеял экономический разворот. Бизнес недоволен: 6 мнений
ТОП-НОВОСТИ
|Тысяча орлов Януковича. Как Зеленский удовлетворит кадровый голод, отменив люстрацию
|Война на Донбассе. Как в штабе ООС считают обстрелы и сколько мин обезвредили на Луганщине возле автотрассы
|Ситибанку позволили повышать курс доллара на межбанке 22 мая
|Кремль + Коломойский. Как «пленки Деркача» помогают Путину разваливать Украину
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребление электроэнергии майнерами снизилось на 24% после халвинга биткоина
|Депозитные ставки для физлиц 25.05.20
|НБУ разъяснил порядок действий граждан в случае нарушения их прав со стороны финучреждений
|НБУ на 90% готов взять на себя функции регулирования рынка небанковских услуг - Рожкова
|Публикация оценок SREP по каждому банку отложена
|«Приватбанк» через суд хочет вернуть выплаченые банку Суркисов и «Динамо» 400 миллионов
Это интересно
|В США задержали предполагаемых соучастников побега экс-главы Ниссана из Японии
|Toyota Sienna сменила поколение и превратилась в гибрид
|YouTube будет напоминать, что пора спать
|В Украине задержали продавца одной из крупнейших баз данных в истории
|Сервис Google Фото стал еще удобнее. Делиться фотографиями стало проще
|Microsoft и Sony будут вместе делать камеры с искусственным интеллектом
|Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками