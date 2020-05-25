Публикация оценок SREP по каждому банку отложена

Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«Мы планировали со следующего года сделать банковские оценки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process. - Ред.) публичными. Но ввиду сложившейся ситуации, возможно, отложим до 2022 года», - сказала Катерина Рожкова.

С начала действия карантина НБУ отложил исполнение банками ряда требований, которые нуждаются в присутствии работников банков на рабочих местах, в частности о введении части IT-решений для системы управления рисками и процесса управления неработающими активами, стресс-тестирования, оценка SREP.

При этом по итогам 2018 года более 20 из 40 средних и небольших банков получили неудовлетворительную оценку в рамках SREP.

Основной проблемой для небольших банков было отсутствие стратегии развития и нежизнеспособность бизнес-модели. Кроме того, «слабым местом» оставался источник средств для поддержания капитала банка.