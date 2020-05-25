Fitch: выросло число негативных действий к рейтингам банков развивающихся стран EMEA

Возросшее число понижений рейтингов банков на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) в 2020 году отражает более слабую экономическую активность, обусловленную карантинными мерами в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в сочетании с падением цен на нефть, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Из 100 рейтингов банков на развивающихся рынках EMEA, пересмотр которых проводился с 12 марта по 30 апреля, для 86 были проведены негативные рейтинговые действия.

В том числе агентство снизило рейтинги 16 банковских групп, поместило рейтинги 14 банковских групп в список "на пересмотре с возможностью снижения" (Rating Watch Negative, RWN) и присвоило "негативный" прогноз рейтингам 47 банковских групп. Еще в девяти случаях "позитивный" прогноз был изменен на "стабильный".

Из 86 негативных рейтинговых действий, 68 были обусловлены пересмотром оценки кредитоспособности банков на самостоятельной основе, которая отражена в их рейтингах устойчивости.

"Эти рейтинговые действия учитывают резкое изменение в сторону понижения экономических прогнозов в регионе EMEA ввиду влияния мер изоляции и падения цен на нефть. Более слабая экономическая активность будет негативно сказываться на качестве активов и прибыльности банков и, в некоторых случаях, на их капитале, в то время как фондирование и ликвидность преимущественно будут стабильными", - говорится в отчете агентства.

Кроме того, негативные действия по 18 банкам были проведены из-за пересмотра оценки потенциальной поддержки. В том числе это включало ослабление кредитоспособности соответствующих суверенных эмитентов и рейтинговые действия по материнским структурам банков.

В то же время рейтинги большинства банков были не снижены, а поставлены в список RWN или им был присвоен "негативный" прогноз.

"Это обусловлено ожиданиями экономического восстановления с третьего квартала 2020 года, хорошими финансовыми показателями, с которыми банки вступили в период спада, и (в некоторых случаях) уже низкими рейтингами", - отмечают аналитики.

При этом рейтинги банков, которым был присвоен "негативный" прогноз, могут быть снижены, если экономическое восстановление затянется или если влияние кризиса на финансовые показатели банков (или на соответствующих суверенных эмитентов/акционеров в случае рейтингов, обусловленных поддержкой) будет более значительным, чем предполагается в базовом сценарии Fitch.

Принятие решений по статусу RWN будет в значительной мере зависеть от направления движения нефтяных котировок и их влияния на экономику некоторых нефтедобывающих стран, сообщается в отчете.