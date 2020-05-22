Прибыль банковской системы Украины в апреле выросла в 1,8 раза – НБУ

Платежеспособные банки Украины в апреле 2020 года получили 9,234 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (5,213 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.

Согласно им, за четыре месяца 2020 года чистая прибыль банков увеличилась в 1,4 раза – до 25,208 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (18,115 млрд грн).

В частности, доходы банков за январь-апрель 2020 года возросли на 16,8% против показателя за аналогичный период 2019 года – до 90,004 млрд грн. В том числе комиссионный доход увеличился на 10,7% – до 20,959 млрд грн, а результат от переоценки и от операций купли-продажи – в 3,9 раза, до 15,19 млрд грн., тогда как уровень процентных доходов вырос всего на 0,4% – до 50,784 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за соответствующий период составили 64,796 млрд грн, что на 9,9% больше, чем за четыре месяца 2019 года. В частности, процентные расходы сократились на 4,8% – до 23,364 млрд грн, комиссионные увеличились – на 37,7%, до 7,228 млрд грн, а отчисления в резервы - в полтора раза, до 6,151 млрд грн.

Как сообщалось, за первый квартал 2020 году украинские банки получили 15,974 млрд грн, в том числе за январь – 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн и за март – всего 97 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы).