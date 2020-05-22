Общее число операций с использованием платежных карточек украинских банков в I кв. увеличилось на 24,5%, сумма - на 15,6% - НБУ

Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, по итогам января-марта 2020 года составило 1,385 млрд шт., а их сумма - 920,5 млрд грн, что больше, чем за соответствующий период 2019 года на 24,5% и 15,6% соответственно, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные на его сайте в четверг.

Согласно им, и по количеству, и по сумме преобладали безналичные операции: так, украинцы осуществили 1,183 млрд безналичных операций (85,4% от общего количества) на 503 млрд грн (54,6% от общей суммы).

По данным регулятора, в первом квартале по-прежнему наибольшее количество операций с использованием карточек приходилось на расчеты в торговых сетях - 50,3%, вместе с тем по сумме доминировали переводы с карты на карту - 41,3%, средний размер которых составлял 1,505 тыс. грн.

Нацбанк отметил, что общее количество эмитированных платежных карточек в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года достигло 68,6 млн шт. Уточняется, что в марте все расходные операции осуществлялись с использованием 53,4% всех платежных карточек, в феврале - 53%, в январе - 53,2%.

Регулятор уточнил, что с января банки начали отчитываться перед ним ежемесячно, тогда как ранее они это делали ежеквартально, в связи с чем расчет активных платежных карточек стал осуществляться также каждый месяц, вместе с тем сравнение с прошлогодними показателями стало невозможным.

По данным НБУ, треть, или 11,3 млн платежных карточек, которыми осуществлялись расходы в марте, были либо бесконтактными, либо токенизированными.

Уточняется, что в марте для проведения операций использовались 8,9 млн бесконтактных платежных карточек и почти 2,5 млн токенизированных, что на 16% и на 11,2% больше, чем в январе этого года.

Регулятор отметил, что девять из 10 (90,2%) торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату, тогда как в прошлом году бесконтактными были восемь из 10. При этом, если сравнивать с началом 2020 года, наблюдается уменьшение на 0,7% числа работающих торговых POS-терминалов из-за введенных в марте карантинных ограничений.

Согласно данным Нацбанка, количество платежных терминалов в торговой сети в расчете на 1 млн постоянного населения на 1 апреля 2020 года составило 8,3 тыс. шт.

"Региональное распределение терминальной сети на территории Украины является достаточно неравномерным. Наименьшее количество платежных устройств на одного жителя наблюдается на западе страны и в Луганской, Донецкой областях", - отметил регулятор, добавив, что по количеству платежных карточек и платежных устройств доминируют Киев и Киевская, Днепропетровская и Харьковская области.

Уточняется, что по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине было зарегистрировано 70 участников карточных платежных систем.