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Банки обязали создать кредитные калькуляторы
14:05 18.05.2020 |
Украинские банки получили дополнительное время до 1 сентября этого года для раскрытия полной информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе и на сайтах.
«Национальный банк принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года. Тогда же заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на сайтах банков», - сообщает НБУ.
Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учтя сложность выполнения некоторых норм в условиях карантина. Согласно новым требованиям реклама должна содержать основные условия получения кредита или размещения депозита.
Также на сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.
Ранее эти требования к банкам должны были вступить в действие с 2 июня 2020 года.
«Банковская реклама должна раскрывать основные условия услуги и не усложнять визуальное восприятие информации», - говорится в сообщении.
Для кредита должны быть указаны реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок. Для депозита - процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумму.
На собственных сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски.
Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи за сопутствующими и дополнительными услугами при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пеню в случае просрочки платежей.
Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное.
Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, как и условия предоставления услуги.
Соблюдение банками требований к раскрытию информации в рекламе и на сайтах будет контролировать профильное подразделение Нацбанка - управление защиты прав потребителей финансовых услуг.
Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №62 от 14 мая 2020 года «Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг».
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг. 16 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон позволяет Нацбанку и другим финансовым регуляторам штрафовать банки за нарушение прав потребителей.
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