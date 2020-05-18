Смолий планирует возглавлять Нацбанк до 2025 года

Председатель Национального банка Яков Смолий намерен оставаться на своем посту до завершения каденции - до 2025 года.

Об этом он сказал изданию ВВС News Украина.

«Для председателя Национального банка закон предусматривает срок каденции 7 лет, и есть исчерпывающий перечень оснований, на основании которых может быть изменен глава НБУ. Председатель Национального банка назначается и освобождается по представлению президента, а утверждается Верховной Радой. У меня срок каденции истекает в 2025 году. Таким образом есть еще время и много задач, которые мы должны осуществить», - сказал Смолий.

Он отметил, что НБУ ради поддержки экономики во время карантина сделал немало шагов и много сделает после него.

«Удалось комплексно подойти к необходимости поддержать экономику в условиях коронакризиса. Поэтому мы готовы к выходу из карантина и к восстановлению», - сказал глава НБУ.