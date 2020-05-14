Нацбанк разработал приложение для считывания биометрических документов

Национальный банк Украины (НБУ) разработал мобильное приложение UAPassportReader для считывания информации с биометрических документов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, приложение призвано упростить заполнение информации о клиентах для банков, передает БизнесЦензор.

"Банкам не нужно будет покупать дорогое оборудование для считывания информации с чипа биометрических документов. Интегрировав это приложение в свою it-сеть, банк сразу сможет получать и хранить в цифровом виде всю необходимую информацию о клиентах", - отмечается в сообщении.

В свою очередь клиентам, которые имеют биометрические документы, теперь не нужно будет носить с собой бумажную справку о месте регистрации.

Также для них открывается доступ к собственным данным, содержащимся в документах: они могут загрузить эту информацию на свой смартфон для дальнейшей пересылки (например, в формате PDF).

В НБУ уточнили, что пилотная версия приложения уже доступна для бесплатной загрузки в AppStore. В перспективе Национальный банк планирует также разработать аналогичную версию для Google Play.