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Чистые международные резервы НБУ выросли до $16,8 миллиарда
22:58 13.05.2020 |
Чистые международные резервы Национального банка Украины за апрель 2020 года выросли на 4,8% - до 16,845 миллиарда долларов.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно сообщению, с начала текущего года чистые резервы выросли на 6,7%.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая текущего года, по предварительным данным, составили 25,695 миллиарда долларов, что на 3,1% выше показателя месяцем ранее.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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