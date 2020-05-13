Рада снизила требования к уставному капиталу банков

Верховная Рада при голосовании за "антикризисный" закон для поддержки бизнеса на время карантина проголосовала за снижение требования к минимальному капиталу банков с 500 млн грн до 200 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3329-д во втором чтении и в целом проголосовало 333 народных депутата.

Соответствующие изменения внесены в статью №31. "Минимальный размер уставного капитала" закона "О банках и банковской деятельности".

В частности, принятым законом установлено, что минимальный размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, а также минимальный размер уставного капитала банка не может быть меньше 200 млн грн.

В то же время Национальному банку предоставлено право устанавливать для отдельных банков и юридических лиц, которые намерены осуществлять банковскую деятельность, дифференцированный минимальный размер уставного капитала, но не ниже размера, предусмотренного этой статьей.

Кроме того, продлено действие закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" до 1 августа 2024 года.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, предусмотренной этим законом упрощенной процедурой реорганизации путем присоединения уже воспользовались 4 банка.

Кроме того, 15 банков применили упрощенную процедуру капитализации, которую можно проводить в значительно более короткие сроки, а 7 банков воспользовались возможностью прекратить банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает отмену требования о повышении минимального уставного капитала банков до 500 млн грн до 2024 года.

До принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта Национальный банк принял решение перенести с 11 июля 2020 года до 1 января 2021 года срок приведения банками размера уставного и регулятивного капитала до 300 млн грн.

Напомним, утвержденный график повышения минимального капитала банков был предусмотрен до 2024 года: в 2020 банки должны были увеличить капитал до 300 млн, через два года - до 400 млн и еще через два года - до 500 млн грн.