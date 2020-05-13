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Нацбанк впервые обнародовал данные об операциях банков с наличными
21:46 12.05.2020 |
Национальный банк Украины начал публиковать данные по объемам кассовых оборотов банков и структуры доходов и расходов наличной гривни.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в дальнейшем эти данные будут публиковаться ежеквартально и позволят участникам рынка подробнее анализировать операции банков с наличными, передает БизнесЦензор.
В первом статистическом выпуске обнародованы данные за январь-март 2020 года.
Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 531,7 млрд грн, что почти на 1% меньше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В то же время выдача наличных из касс банков за первые три месяца 2020 года выросли на 3,9% и составила 536,6 млрд грн.
При этом банки в основном выдавали наличные по операциям клиентов с использованием платежных карт (75,4% от общего объема расходов), для приобретения иностранной валюты у клиентов (7%), а также для подкрепления операторов почтовой связи (5,7% от общего объема расходов).
В то же время крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали операции клиентов с использованием платежных карточек (36,3% от общего объема поступлений), торговая выручка (33,3%) и выручка от всех видов услуг (9,6%).
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