Банковский сектор увеличил прибыль почти на 24% - НБУ

Прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года и составила 16 миллиардов гривень.

Об этом сообщается в релизе Национального банка по данным обзора банковского сектора, опубликованном на сайте регулятора.

В то же время за март сектор получил только 97 миллионов гривень прибыли из-за резкого роста отчислений в резервы. Отмечается, что 14 банков получили убытки на уровне 2,7 миллиарда гривень.

В НБУ прогнозируют, что в последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формирования резервов под них. В то же время проведенная реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала.

"Для смягчения воздействия пандемии на банковский сектор и поддержания экономики Национальный банк уже существенно смягчил регуляторные требования к банкам. Также НБУ ввел новый инструмент долгосрочного рефинансирования под плавающую ставку, чтобы усилить положительный эффект от снижения учетной ставки", - говорится в релизе.

На фоне карантинных мероприятий снижается спрос на банковские услуги, но остается постоянным и будет расти спрос на финансирование оборотного капитала бизнеса, особенно на этапе восстановления экономики. Поэтому банки должны быть готовы поддержать предприятия, обеспечив доступ к кредитным ресурсам качественным заемщикам. Несмотря на низкую инфляцию и снижение учетной ставки, НБУ ожидает, что кредиты станут дешевле.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Яков Смолий заявил, что НБУ планирует в 2021 году перечислить в госбюджет почти вдвое меньше прибыли, чем в текущем году, что объясняется уменьшением плановых доходов регулятора из-за снижения учетной ставки.