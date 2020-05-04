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НБУ изменил регламент наказания банков
19:44 04.05.2020 |
Национальный банк ужесточил надзорные подходы к применению мер воздействия к банкам.
«Национальный банк с целью усиления защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банков уточнил надзорные подходы к разработке планов финансового оздоровления и мероприятий, разработанных проблемными банками для приведения деятельности в соответствие с законодательством», - говорится в сообщении НБУ.
В частности, Нацбанк установил порядок рассмотрения Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем таких мер и планов:
- Комитет по вопросам надзора в течение пяти рабочих дней со дня поступления в НБУ должен рассмотреть разработанные банком меры для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства / план финансового оздоровления и принять решение об их приемлемости или предоставить банку замечания;
- решение Комитета по вопросам надзора не позднее следующего рабочего дня должно быть направлено банка средствами электронной почты НБУ с соблюдением требований нормативно-правового акта центробанка по защите информации с ограниченным доступом;
- банк обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Комитета по вопросам надзора подать в НБУ доработаны с учетом замечаний меры по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства/план финансового оздоровления.
- банк обязан обеспечить выполнение мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства / плана финансового оздоровления в срок, определенный решением правления НБУ об отнесении банка к категории проблемных.
Национальный банк также урегулировал вопросы применения мер воздействия за нарушение банками требований, установленных в соответствии со статьей 66 закона "О банках и банковской деятельности", а именно - штраф в размере 0,01% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка.
Кроме того, Нацбанк уточнил процедурные вопросы предъявления письменного требования. В частности, предусмотрено, что письменное требование подписывает замглавы НБУ, осуществляющий руководство подразделением Национального банка и инициировавший предъявления.
Также исключены нормы о нарушении норматива мгновенной ликвидности в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) и отменой экономических нормативов мгновенной и текущей ликвидности.
НБУ также пересмотрел перечень оснований для ограничения, приостановления или прекращения отдельных видов осуществляемых банком операций.
Отныне в случае недостаточности поступлений банка для поддержания на нужном уровне регулятивного капитала, в том числе для покрытия кредитного риска, Нацбанк будет применять меры воздействия только в случае, если это станет одним из признаков рисковой деятельности банка. А именно, создавать риск уменьшения регулятивного капитала банка и нарушение экономических нормативов капитала.
Указанные изменения в положение о применении регулятором мер воздействия предусмотрены постановлением правления НБУ от 28 апреля 2020 года №58, которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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