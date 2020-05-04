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Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа
15:51 04.05.2020 |
Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долларов штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, использовавшихся для взяток функционерам FIFA. Как сообщает в пятницу, 1 мая, информагентство dpa, благодаря уплате штрафа банку, согласившемуся на всестороннее сотрудничество со следствием, возможно, удастся избежать дальнейшего уголовного преследования.
По данным генеральной прокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в общей сложности 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.
Как говорится в пресс-релизе генпрокуратуры, банки признали, что некоторые их сотрудники на протяжении пяти лет, с декабря 2010 года по февраль 2015 года, помогали осуществить через офшоры отмывание более 20 млн долларов, использовавшихся на дачу взяток и выплату откатов футбольным чиновникам в ряде стран. Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет 30 млн долларов.
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