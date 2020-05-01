Упрощенная докапитализация банков продлится до 2024 года

Об этом говорится в принятом сегодня в первом чтении законопроекте №3329-д.

Депутаты решили пролонгировать еще на четыре года, до 1 августа 2024 года, действие закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», сообщает FinClub.

Необходимость продления действия закона, по мнению депутатов, заключается в необходимости сохранения оптимизированных процедур капитализации и реорганизации банков в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, в частности в связи с проведением ряда мероприятий для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни.

«Предлагаем продолжить для банков срок, в течение которого они смогут по упрощенной процедуре осуществить реорганизацию путем присоединения, капитализацию или добровольно прекратить банковской деятельности без прекращения юридического лица до 2024 года. Такими упрощенными процедурами за время их существования воспользовалась ряд банков, которые смогли в зависимости от выбранной бизнес-модели корректно и оптимально во времени трансформировать свою деятельность или увеличить капитал. Продление срока действия закона, особенно учитывая рецессию в мировой экономике, положительно повлияет на банковскую систему Украины», - уверены депутаты.