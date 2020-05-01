Финансовые новости
- |
- 01.05.20
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Упрощенная докапитализация банков продлится до 2024 года
22:53 30.04.2020 |
Об этом говорится в принятом сегодня в первом чтении законопроекте №3329-д.
Депутаты решили пролонгировать еще на четыре года, до 1 августа 2024 года, действие закона «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», сообщает FinClub.
Необходимость продления действия закона, по мнению депутатов, заключается в необходимости сохранения оптимизированных процедур капитализации и реорганизации банков в условиях нестабильной экономической ситуации в стране, в частности в связи с проведением ряда мероприятий для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни.
«Предлагаем продолжить для банков срок, в течение которого они смогут по упрощенной процедуре осуществить реорганизацию путем присоединения, капитализацию или добровольно прекратить банковской деятельности без прекращения юридического лица до 2024 года. Такими упрощенными процедурами за время их существования воспользовалась ряд банков, которые смогли в зависимости от выбранной бизнес-модели корректно и оптимально во времени трансформировать свою деятельность или увеличить капитал. Продление срока действия закона, особенно учитывая рецессию в мировой экономике, положительно повлияет на банковскую систему Украины», - уверены депутаты.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Реферат» Кабмина: Кто и как готовит отставку правительства Шмыгаля
|Главный скандал недели. Что известно о масках Зеленского, «Эпицентре» и прайсах Гереги
|Церковные ковидиоты и «право на ошибку». Отберут ли Киево-Печерскую лавру у УПЦ МП
|Информационный коронавирус. Зачем Коломойский начал биовойну против США и Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Выплаты по ОВГЗ и эмиссия провоцируют подорожание доллара
|Нацбанк на дебютном аукционе 90-дневного рефинансированию удовлетворил 9 банков на 6,9 млрд грн
|Объем выполненных стройработ в Украине в марте сократился на 12,8% - Госстат
|НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в четыре раза
|Упрощенная докапитализация банков продлится до 2024 года
|Telegram не распределит токены Gram в установленный срок из-за запрета американского суда
Это интересно
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае
|Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
|Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае
|Защищает ли никотин от коронавируса?
|Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
|Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
|Почему купеобразные кроссоверы стали так популярны