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Украинские банки в Iкв.-2020 увеличили прибыль почти на четверть
11:41 30.04.2020 |
Платежеспособные банки Украины в январе-марте 2020 года получили 15,974 млрд грн чистой прибыли, что на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года (12,902 млрд грн), свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Согласно им, доходы банков за три месяца текущего года возросли на 12,6% против показателя за аналогичный период прошлого года - до 65,343 млрд грн. В частности, комиссионный доход увеличился на 16,8% - до 16,308 млрд грн, а результат от переоценки и от операций купли-продажи - в 2,1 раза, до 7,739 млрд грн.
Вместе с тем расходы банковской системы за январь-март 2020 года возросли на 9,4% по сравнению с этим показателем 2019 года - до 49,369 млрд грн, в том числе комиссионные расходы - на 39%, 5,518 млрд грн, а отчисления в резервы - на 2,9%, до 4,85 млрд грн.
Как сообщалось, в 2019 году украинские банки увеличили прибыль в 2,7 раза - до 59,634 млрд грн.
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