Финансовые новости
- |
- 30.04.20
- |
- 17:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банки разделят клиентов на группы по их риску
10:55 30.04.2020 |
После того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
Часть клиентов получит статус низкого риска и облегченный надзор со стороны банков.
«Предыдущий закон требовал от банков одного подхода ко всем группам клиентов, независимо от их группы риска. Это много бумаг, подтверждающих документов, поэтому граждане жаловались, что банки ежегодно требуют обновлять документы. Новый закон гласит, что если вы, как клиент, имеете низкий риск, то банк сам определяет перечень документов и периодичность их проверки и может использовать легкие механизмы вашей идентификации», - рассказала первая заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
Из-за того что Нацбанк отходит от установления жестких, формальных правил оценки риска, каждый банк разрабатывает собственные матрицы оценки риска, что может приводить к конфликтам с клиентами.
«Банки очень креативно подходят к пониманию риск-ориентированного подхода. Банки знают о принципе превалирования сущности операции над ее формой. Но не все хорошо это имплементируют. Есть единичные случаи на рынке, когда банки, руководствуясь риск-ориентированным подходом, требуют подтверждения происхождения средств, сути и цели P2P-операции и устанавливают дополнительные комиссии. Это не очень хороший пример банковских услуг», - говорит директор департамента комплаенс-контроля Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко.
Член правления, начальница департамента финансового мониторинга Банка Альянс Ольга Лактионова оценивает положительно то, что новый закон четко фиксирует риск-ориентированный подход.
«Радует, что риск-ориентированный подход законодательно зафиксирован. Мы можем разработать риск-профиль клиента и более автоматизированно подойти к анализу клиента и его финансовых операций», - отметила Ольга Лактионова.
Банкам должно стать легче выявлять рисковые операции, поскольку законом перечень их признаков сокращен с 17 до четырех: снятие наличных; принадлежность к публичным персонам; платежи за пределы Украины; осуществление операций со странами, которые не имплементировали требования антилегализационного законодательства.
Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников напомнил, что банки в своей практике раньше использовали 14 признаков рисковых операций. И хотя сейчас их стало меньше, еще будет утвержден перечень 124 новых индикаторов рискованности, которые банки должны использовать в своей работе.
«Указанные индикаторы должны появиться в новом постановлении НБУ, которое рынок ожидает в ближайшее время. Такие индикаторы станут обязательными и банки должны будут использовать их в своей работе при анализе клиентов и операций», - сказал он.
Усилился и мониторинг политиков, так называемых ПЕПов (politically exposed person). «Мониторинги ПЕПов раньше должны были длиться три года после увольнения с госслужбы, а сейчас - всю жизнь при обслуживании в банках», - сказал банкир.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Информационный коронавирус. Зачем Коломойский начал биовойну против США и Украины
|Законопроект о внутреннем водном транспорте, который не могут принять более 10 лет, вновь был раскритикован
|Жертва двух революций: Как новый главный налоговик Любченко «пережил» Тимошенко и Януковича
|Антикарантинные протесты: Кто шатает правительство Шмыгаля и сбивает Тищенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада одобрила сокращение минимального уставного капитала банков до 200 млн грн
|Евро 30 апреля слабо снижается к доллару перед заседанием ЕЦБ
|Нормативы к началу апреля нарушали 11 украинских банков - НБУ
|Справочный курс гривны 30 апреля почти не изменился - 26,0531 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 30 апреля закрылись ростом на 1-2,4% на возвращении рисковых настроений
|Украинские банки в Iкв.-2020 увеличили прибыль почти на четверть
Это интересно
|Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
|Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае
|Защищает ли никотин от коронавируса?
|Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
|Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
|Почему купеобразные кроссоверы стали так популярны
|Мошенники звонят от имени госслужбы занятости