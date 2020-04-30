Банки разделят клиентов на группы по их риску

После того как 28 апреля вступил в силу новый закон о финмониторинге, банкам нужно будет перенастроить свои внутренние системы обнаружения клиентов с высоким риском

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?», проведенного онлайн «Финансовым клубом».

Часть клиентов получит статус низкого риска и облегченный надзор со стороны банков.

«Предыдущий закон требовал от банков одного подхода ко всем группам клиентов, независимо от их группы риска. Это много бумаг, подтверждающих документов, поэтому граждане жаловались, что банки ежегодно требуют обновлять документы. Новый закон гласит, что если вы, как клиент, имеете низкий риск, то банк сам определяет перечень документов и периодичность их проверки и может использовать легкие механизмы вашей идентификации», - рассказала первая заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.

Из-за того что Нацбанк отходит от установления жестких, формальных правил оценки риска, каждый банк разрабатывает собственные матрицы оценки риска, что может приводить к конфликтам с клиентами.

«Банки очень креативно подходят к пониманию риск-ориентированного подхода. Банки знают о принципе превалирования сущности операции над ее формой. Но не все хорошо это имплементируют. Есть единичные случаи на рынке, когда банки, руководствуясь риск-ориентированным подходом, требуют подтверждения происхождения средств, сути и цели P2P-операции и устанавливают дополнительные комиссии. Это не очень хороший пример банковских услуг», - говорит директор департамента комплаенс-контроля Укрэксимбанка Дмитрий Бакуменко.





Член правления, начальница департамента финансового мониторинга Банка Альянс Ольга Лактионова оценивает положительно то, что новый закон четко фиксирует риск-ориентированный подход.

«Радует, что риск-ориентированный подход законодательно зафиксирован. Мы можем разработать риск-профиль клиента и более автоматизированно подойти к анализу клиента и его финансовых операций», - отметила Ольга Лактионова.

Банкам должно стать легче выявлять рисковые операции, поскольку законом перечень их признаков сокращен с 17 до четырех: снятие наличных; принадлежность к публичным персонам; платежи за пределы Украины; осуществление операций со странами, которые не имплементировали требования антилегализационного законодательства.

Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников напомнил, что банки в своей практике раньше использовали 14 признаков рисковых операций. И хотя сейчас их стало меньше, еще будет утвержден перечень 124 новых индикаторов рискованности, которые банки должны использовать в своей работе.

«Указанные индикаторы должны появиться в новом постановлении НБУ, которое рынок ожидает в ближайшее время. Такие индикаторы станут обязательными и банки должны будут использовать их в своей работе при анализе клиентов и операций», - сказал он.

Усилился и мониторинг политиков, так называемых ПЕПов (politically exposed person). «Мониторинги ПЕПов раньше должны были длиться три года после увольнения с госслужбы, а сейчас - всю жизнь при обслуживании в банках», - сказал банкир.