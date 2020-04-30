НБУ обещает конец «зарплатного рабства» с 1 января 2021

Работник, а не работодатель, сможет самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его зарплатный счет. Такая новация заработает с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам. После внедрения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору", - говорится в сообщении.

Такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником относительно права работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Она заработает с 1 января 2021 года, чтобы банки и работодатели имели время доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, обслуживающий его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг", - прокомментировал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод.

Соответствующие изменения содержит постановление Правления Национального банка Украины от 24 апреля 2020 года №56 "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Также документом вносятся другие изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, связанные с изменениями в законодательстве Украины, в частности Кодексе Украины по процедурам банкротства, Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".