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Deutsche Bank не ответил на запрос сенаторов о финдокументах Трампа
12:53 27.04.2020 |
Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank отказался отвечать на запросы четырех американских сенаторов-демократов о своих деловых отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американскую юридическую фирму Akin Gump, которая оказывает правовые услуги банку.
"Мы надеемся на Ваше понимание, что Deutsche Bank должен соблюдать юридические и договорные ограничения, которые существуют в отношении такой конфиденциальной информации", - указали в фирме.
В число конгрессменов, в частности, входила сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая ранее претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Документы по займам
В апреле 2019 года комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений повестки в рамках расследования дела о финансах Трампа. Речь шла о подозрениях в возможном влиянии иностранных субъектов, в том числе России, на президента США, членов его семьи или помощников. В ответ Трамп и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank, назвав требование Палаты представителей попыткой вторжения в частную сферу и бизнес главы государства с целью нанесения политического ущерба.
В марте минувшего года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс запросила у банка документы по займам, которые были выданы основной компании Трампа The Trump Organization. В частности, речь шла о средствах, имеющих отношение к Trump International Hotel в Вашингтоне, Майами и Чикаго. Кроме того, генпрокурор штата затребовала от Deutsche Bank материалы, связанные с намерением основной компании Трампа приобрести футбольный клуб "Баффало Биллс".
На данном этапе дело, связанное с выдачей финансовых документов президента страны Дональда Трампа, рассматривает Верховный суд США. Окончательное решение предполагается принять до конца июня.
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