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НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 10 миллиардов
11:23 27.04.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в пресс-службе, эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
* проверок по вопросам финансового мониторинга - 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
* валютного надзора - 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около 111,2 млн долларов, 13,6 млн евро
Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
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