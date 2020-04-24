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НБУ расширил сроки рефинасирования банков и список возможного залога
17:53 24.04.2020 |
Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.
Соответствующие изменения утверждены постановлениями правления НБУ №53 и №54 от 23 апреля, которые вступают в силу 27 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Как отмечается в сообщении, первый тендер с удлиненным сроком рефинансирования состоится в следующий четверг.
При этом расширен перечень приемлемого залога для привлечения банками таких кредитов рефинансирования.
В частности, теперь в залоговый пул могут быть включены корпоративные облигации, выпущенные под государственные гарантии, и муниципальные облигации. Также эти же бумаги можно будет использовать для осуществления операций репо с Национальным банком.
При этом в обоих случаях решение о включении этих активов в залоговый пул или принятие в качестве предмета репо будет приниматься отдельным решением правления НБУ после проведения анализа активов.
"Такие изменения направлены, прежде всего, на поддержку достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина, которые негативно влияют на деловую активность и настроения бизнеса и граждан", - отмечается в сообщении.
Ожидается, что вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до 5 лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.
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