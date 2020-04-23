НБУ начинает публиковать еженедельные обзоры состояния банков

Национальный банк Украины на время карантина дополнительно к уже имеющимся еженедельным экономическим обзорам начинает публиковать еженедельные обзоры состояния банковского сектора страны.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, такой подход соответствует принципу прозрачности регулятора, поскольку позволит клиентам банков, экспертам и участникам рынка оперативно получать свежую информацию о состоянии сектора в условиях карантина, введенного для преодоления эпидемии коронавируса COVID-19.

В частности, в обзоре приводятся данные о динамике депозитов, ставках по кредитам и депозитам, ликвидности банковской системы, а также о мерах, которые принял Национальный банк для поддержки финансовой системы.

В первом выпуске отчета за 13-17 апреля отмечается, что в начале действия ограничительных мер происходил отток средств со счетов вкладчиков, однако его темпы были значительно ниже, чем в первые дни кризисов 2008 и 2014 годов.

В то же время, уже в апреле сокращение валютных депозитов затормозилось из-за укрепления гривни и стабильных поставок наличной валюты в кассы банков.

"Уменьшение активности вкладчиков затормозило снижение ставок по гривневым депозитам, которое продолжалось с декабря 2019 года. Потребность банков в краткосрочной ликвидности привела к выравниванию ставок по срокам: с начала года ставки по коротким депозитам снизились умереннее, чем по длинным", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что большинство крупных банков имеет достаточный запас ликвидности и держит гривневые ставки по депозитам практически неизменными.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, украинская экономика и банковская система достаточно спокойно пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом.

Около 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме, а все услуги доступны в онлайн-режиме.