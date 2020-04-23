Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 23.04.20
- |
- 04:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Жеваго окончательно проиграл НБУ спор о долге на 1,5 миллиарда
11:57 22.04.2020 |
Верховный суд Украины 14 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу Константина Жеваго на решение о взыскании с него 1,539 млрд гривен долга в качестве поручителя банка "Финансы и кредит". Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений.
Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, который отказался удовлетворить апелляцию Жеваго на решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года.
Напомним, в 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования, взяв на себя личные обязательства.
В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.
Шевченковский районный суд г. Киева 1 октября 2019 года принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, а во встречном иске Константина Жеваго о признании недействительным договора поручительства отказал.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар пока падает на межбанке, но банкиры уже говорят о проблемах аграриев с кукурузой и о неплатежах бизнеса
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Депозитные ставки для физлиц 22.04.20
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Страховые компании Украины усилили сотрудничество с перестраховщиками из стран-членов ОЭСР
|Доллар 22 апреля коррекционно дешевеет к другим основным мировым валютам
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M