Жеваго окончательно проиграл НБУ спор о долге на 1,5 миллиарда

Верховный суд Украины 14 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу Константина Жеваго на решение о взыскании с него 1,539 млрд гривен долга в качестве поручителя банка "Финансы и кредит". Об этом говорится в решении суда, размещенном в Едином реестре судебных решений.

Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 13 декабря 2019 года, который отказался удовлетворить апелляцию Жеваго на решение Шевченковского районного суда Киева от 1 октября 2019 года.

Напомним, в 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования, взяв на себя личные обязательства.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Шевченковский районный суд г. Киева 1 октября 2019 года принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, а во встречном иске Константина Жеваго о признании недействительным договора поручительства отказал.