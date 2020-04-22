Финкомитет предлагает учесть 235 из 16,6 тыс. поправок к банковскому закону

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сегодня начал рассмотрение более 16,5 тыс. поправок к так называемому «антиколомойскому» законопроекту о банках.

В заседании в режиме видеоконференции приняли участие 27 членов комитета из 32, а также министр юстиции Денис Малюська.

Глава комитета Данил Гетманцев сообщил, что профильный подкомитет предлагает учесть 235 из 16586 правок, поданных ко второму чтению проекту закона №2571-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

В первой половине заседания комитет утвердил процедуру рассмотрения сравнительной таблицы к законопроекту, согласно которой рассмотрение и обсуждение происходило по отдельным подпунктам законопроекта №2571-д.

Если редакция подпункта, предложенная комитетом, не набирает необходимого количества голосов, то рассматриваются и голосуются отдельные поправки, а затем утверждается окончательная редакция подпункта. При этом было принято решение о поименном голосовании народных депутатов.

После небольшого перерыва в заседании, депутаты также рассмотрели и обсудили ряд правок в закон о банках, остановившись на 2437 поправке.

Таким образом комитет успел рассмотреть только шестую часть рекордного количества правок. Заседание финансового комитета продолжат в среду, в 10 утра.

Верховная Рада 30 марта приняла законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении.

Документ гарантирует невозврат выведенных с рынка банков бывшим владельцам, совершенствует механизм определения компенсации для них, ликвидации банков, возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и его кредиторам был нанесен ущерб, расширяет и совершенствует механизмы участия государства в выводе банка с рынка.

Отметим, что в скандальный законопроект внесли более 16,5 тысяч поправок. Из-за этого Верховная Рада сможет рассмотреть проект закона о банках не ранее 1 мая. Комитет надеется передать законопроект парламенту до конца недели.

После этого парламент внес изменения в закон о регламенте для противодействия злоупотреблениям народными депутатами своими правами в ходе законодательной процедуры.