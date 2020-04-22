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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ отсрочил конечный термин подачи и обнародования финотчетности банками

 

Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил обнародование финансовой отчетности банками, предоставив им и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечения проведения внешнего аудита и утверждения отчетности, сообщается на сайте регулятора.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления регулятора от 16 апреля 2020 года № 51 "Об особенностях применения требований отдельных нормативно-правовых актов НБУ в связи с установлением карантина и введением ограничительных мер", которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 17 апреля.

Уточняется, что Нацбанк отсрочил конечные сроки публикации годовых корректирующих по результатам внешнего аудита до 19 июня с 31 марта, кроме того, финотчетность, в том числе консолидированную, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год отныне банки могут подавать в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров, тогда как раньше конечным сроком было 30 апреля.

Регулятор также продлил конечный термин подачи промежуточной финотчетности за первый квартал 2020 года до 30 июня с 30 апреля, а также консолидированной финотчетности за аналогичный период до 30 июля с 30 мая.

Постановлением устанавливается, что банки могут не подавать в НБУ на бумажных носителях финотчетность вместе с аудиторским отчетом и отчет об управлении по 2019 году, а также финотчетность за первый квартал 2020 года при условии их размещения на своих сайтах.

Соответствующим постановлением регулятор также отсрочил конечные сроки подачи и обнародования отчетности ответственными лицами банковской группы.

Так, плановая публикация консолидированной отчетности банковской группы и аудиторский отчет за 2019 отныне разрешается в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год (ранее до 1 июня).

Нацбанк отметил, что консолидированную отчетность банковской группы, субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешается не подавать на бумажных носителях при условии их публикации на сайте ответственного лица банковской группы.

Аналогичные условия действуют также по промежуточной консолидированной отчетности банковской группы и промежуточной субконсолидированнуой отчетности подгрупп банковской группы за первый квартал 2020 года при условии их обнародования на сайте ответственного лица банковской группы до 30 июля.

Регулятор полагает, что отсрочка позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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