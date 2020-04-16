НБУ рассказал, как будут отправляться переводы с 28 апреля

С 28 апреля устанавливаются обновленные требования к списку данных о плательщике и получателе, которые должны сопровождать перевод денежных средств.

По оценкам Национального банка, это не повлияет на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств.

«Некоторые средства массовой информации распространили ложную информацию, что с 28 апреля этого года будут остановлены платежные системы. И, как якобы следствие, осуществить обычные операции - оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги - будет невозможно. Это не соответствует действительности», - сообщает НБУ.

Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Законом предусмотрены следующие два основных требования: осуществить идентификацию и верификацию плательщика; сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщика и получателя.

Обновленные требования закона не распространяются на:

- оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)

- уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;

- переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)

- все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

- снятие средств со своего счета.





Национальный банк постоянно коммуницируя с участниками рынка финансовых услуг, направил соответствующие разъяснения банкам и небанковским финансовым учреждениям письмом от 13.04.2020 №25-0006/18603.

Регулятор рекомендовал банкам заблаговременно проанализировать свои внутренние процедуры (процессы) и привести их в соответствие требованиям закона, а также настроить автоматизированные системы таким образом, чтобы обеспечить сопровождение переводов средств необходимой информацией о плательщике и получателе.

Нацбанк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковый операцией в соответствии с проведенной национальной оценкой рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Эти операции требуют минимальной внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Требования статьи 14 закона о сопровождении перевода средств информацией о плательщика и получателя не распространяются на операции по уплате коммунальных платежей.

Таким образом, введение новых норм закона с одновременным введением механизмов удаленной идентификации должны значительно расширить инструментарий банков и небанковских финансовых учреждений по удаленной идентификации и проведения указанных операций.

Напомним, с 28 апреля осуществления банками идентификации и верификации не потребует личного присутствия клиента.