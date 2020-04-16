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Нацбанк разработал новые способы удаленной идентификации клиентов банков
22:16 15.04.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) разработал новые инструменты и способы удаленной идентификации клиентов банков.
Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Национальный банк предлагает банкам большое количество вариаций доступных механизмов для развития дистанционных каналов получения банковских сервисов. Скоро для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - отметил Береза.
В частности, банки смогут самостоятельно выбирать модель верификации клиентов. Это могут быть как полноценные модели удаленной идентификации и верификации, так и упрощенные модели, которые будут содержать определенные лимиты на объемы операций и остатков по счетам клиентов.
К полноценным моделям дистанционной идентификации и верификации, на которые не будут устанавливаться лимиты, относится верификация идентификационных данных клиента с помощью Системы BankID Национального банка и квалифицированной электронной подписи (КЭП), а также проведение видеоидентификации.
Упрощенные модели удаленной идентификации предусматривают верификацию данных клиента с помощью Системы BankID НБУ, с помощью кликов, осуществления платежа на отдельный счет банка с личного счета клиента с указанием фамилии, имени и отчества клиента, дистанционное считывание клиентом данных с чипа своего биометрического документа с помощью NFC модуля смартфона и соответствующего мобильного приложения банка, а также верификация данных из бюро кредитных историй с подтверждением клиента через пароль, поступившего от банка на номер телефона, указанный в его кредитной истории.
"Также при применении некоторых упрощенных механизмов нужно будет осуществить фотофиксацию клиента с использованием метода распознавания реальности человека (liveness detection) и с собственным идентификационным документом", - отмечается в сообщении.
При упрощенной модели идентификации общий лимит на проведение расходных финансовых операций по всем счетам, открытым клиенту в банке, не будет превышать 40 тыс. грн в месяц и 400 тыс. грн в год;
Общий остаток по всем открытым клиенту счетам и электронным кошелькам в банке не будет превышать 40 тыс. грн.
Нацбанк также предложил урегулировать возможность упрощенного режима идентификации пользователей электронных кошельков, которые согласно новому законодательству должны быть верифицированы.
"Все эти механизмы и модели будут подробно освещены в обновленном Положении об осуществлении финансового мониторинга в банковской системе, утверждение и внедрение которого ожидается до конца апреля", - отмечается в сообщении.
В Нацбанке напомнили, что с 28 апреля осуществление банками идентификации и верификации не будет требовать личного присутствия клиента, в связи со вступлением в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
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