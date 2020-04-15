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НБУ определил критерии для списания обесцененных финансовых активов банков
12:46 15.04.2020 |
Национальный банк Украины определил критерии для списания обесцененных финансовых активов банков за счет резервов под ожидаемые убытки, что позволит банкам избавиться от неработающих кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк может списать обесцененные финансовые активы при отсутствии обоснованных ожиданий по их восстановлению. Списание происходит, если по такому активу сформирован резерв в соответствии с требованиями МСФО 9 «Финансовые инструменты» в полной сумме его валовой балансовой стоимости и есть один или несколько из таких критериев: просрочка погашения суммы долга или его части составляет более 36 месяцев; за предыдущие 36 месяцев банком не получены существенные платежи (более 10% балансовой стоимости такого актива); банком не получены существенные поступления от реализации залога или обращения взыскания на обеспечение, или банк не имел доступа/права выкупа/взыскания залога в течение предыдущих 36 месяцев; банк трижды подряд не смог осуществить продажу такого финансового актива; у банка есть информация, что задолженность по этому активу была списана другим банком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк не имеет права определять более благоприятные критерии по списанию обесцененных активов должников, которые являются связанными с банком лицами.
В НБУ замечают, что списание не является прощением долга. Банк может продолжать мероприятия по урегулированию задолженности для ее возмещения.
Банкам поручено ежегодно, начиная с 2020 года, до 1 октября анализировать обесцененные активы на предмет наличия этих критериев и списывать их. Соответствующая информация должна предоставляться Национальному банку до 1 ноября текущего года.
Данные критерии определены постановлением Правления Национального банка Украины от 13 апреля 2020 года № 49 "Об утверждении Положения об определении критериев для списания обесцененных финансовых активов банков Украины за счет оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки". Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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